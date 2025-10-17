PAO IGRA U ISTANBULU: Turski tim želi da sruši još jednog grčkog velikana

KOŠARKAŠI Anadolu Efesa će se u petom kolu Evrolige sastati sa Panatinaikosom.

FOTO: EPA

Zeleni su u prošlom kolu ostvarili pobedu na domaćem terenu protiv francuskog Asvela (91:85).

Kendrik Nan je sa 16 pogodaka bio najefikasniji u svom timu, pratio ga je Holms sa 24, dok je Džedi Osman dodao 12.

Sa druge strane, Anadolu Efes je napravio veliku pobedu u gostima savladavši Olimpijakos.

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +171,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA