PAO IGRA U ISTANBULU: Turski tim želi da sruši još jednog grčkog velikana
KOŠARKAŠI Anadolu Efesa će se u petom kolu Evrolige sastati sa Panatinaikosom.
Zeleni su u prošlom kolu ostvarili pobedu na domaćem terenu protiv francuskog Asvela (91:85).
Kendrik Nan je sa 16 pogodaka bio najefikasniji u svom timu, pratio ga je Holms sa 24, dok je Džedi Osman dodao 12.
Sa druge strane, Anadolu Efes je napravio veliku pobedu u gostima savladavši Olimpijakos.
Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.
NAŠ TIP: +171,5 (kvota 1,90)
