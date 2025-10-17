TIP ostali sportovi

PAO IGRA U ISTANBULU: Turski tim želi da sruši još jednog grčkog velikana

Marko Milosavljević

17. 10. 2025. u 15:40

KOŠARKAŠI Anadolu Efesa će se u petom kolu Evrolige sastati sa Panatinaikosom.

ПАО ИГРА У ИСТАНБУЛУ: Турски тим жели да сруши још једног грчког великана

FOTO: EPA

Zeleni su u prošlom kolu ostvarili pobedu na domaćem terenu protiv francuskog Asvela (91:85).

Kendrik Nan je sa 16 pogodaka bio najefikasniji u svom timu, pratio ga je Holms sa 24, dok je Džedi Osman dodao 12.

Sa druge strane, Anadolu Efes je napravio veliku pobedu u gostima savladavši Olimpijakos.

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +171,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SOFIJA RIČI ČEKA DRUGO DETE: Manekenka se nedavno porodila, a sada otkrila nove lepe vesti (FOTO)

SOFIJA RIČI ČEKA DRUGO DETE: Manekenka se nedavno porodila, a sada otkrila nove lepe vesti (FOTO)