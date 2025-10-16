OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.
Četvrtak
9.30 Darderi - Močizuki 2 (2,30)
15.30 Imber - Beretini 2 (1,85)
Kvota: 4,26
