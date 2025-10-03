TIP ostali sportovi

ŠANGAJ: Evo predlozi sa mastersa u Kini

Marko Milosavljević

03. 10. 2025. u 15:03

SUTRA u ranim jutarnjim časovima se igraju mečevi drugog kola turnira u Kini, a mi smo za vas spremili još neke parove.

ШАНГАЈ: Ево предлози са мастерса у Кини

FOTO: Tanjug/AP

ATP Šangaj

8.00 Šapovalov - O Konel +22,5 (1,95)

8.00 Komesanja - Muzeti -21,5 (2,05)

Kvota: 4,00

