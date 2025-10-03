ŠANGAJ: Evo predlozi sa mastersa u Kini

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić poručio je građanima u Subotici da stvaraju istoriju, da će do Budimpešte stizati za sat i 30 minuta, a do Beograda za sat i 10 minuta i dodao da je posebno srećan što je brza pruga od Novog Sada do Subotice deo projekta koji je Srbija zajedno uradila sa Mađarskom.