EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evroligaški tiket
19.00 Silvan Frasisko +11,5 (1,79)
19.00 Devon Hol +9,5 (1,90)
19.30 Vasilije Micić +14,5 (1,90)
Kvota: 6,46
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
