KOTROMANOVIĆ KAO HITLER! Bivši hrvatski ministar odbrane javno preti ubijanjem Srba i bombardovanjem Beograda (VIDEO)

BIVŠI ministar odbrane Hrvatske Ante Kotromanović direktno je zapretio svim građanima Srbije da će bombardovati Beograd HIMARSIMA-a, američkim raketnim sistemom.

Foto: Printscreen

Kotromanović poput Hitlera 1941, hoće da ubija Srbe i da bombarduje Beograd, a to je izjavio uživo u emisiji na hrvatskoj televiziji RTL!

- Možemo odgovoriti tako što smo sad u postupku nabavke HIMARS-a (raketnog sistema SAD. prim. nov), recimo to su rakete dometa 300 kilometara, možemo tretirati i Beograd ako hoćete, vrlo otvoreno - brutalno je zapretio Kotromanović.

Potom je poručio da su blokaderi ubice i da će da ubiju Vučića, ako on izgubi izbore.

- Vučić ima sada lokalne izbore, imaće parlamentarne izbore do kraja godine... Ako izgubi izbore, ako on gubi izbore, on gubi glavu - rekao je bivši hrvatski ministar.

Ove brutalne pretnje dolaze samo nekoliko dana nakon što je Srbija nabavila kineske hipersonične balističke rakete CM-400, koju još nazivaju "ubicem nosača aviona", a koje je Srbije inkorporirala na svoje avione MIG-29, čime je postala prva zemlja u Evropi sa ovim revoucionarnim naoružanjem.

Ova isporuka oružja došla je nakon formiranja vojnog saveza Tirana-Priština-Zagreb, direktno usmerenog protiv Srbije, a sada se direktne pretnje ubijanjem Srba čuju sa hrvatske televizije.

- Pa da, on kupuje sa svih strana, i iz Rusije su kupovali PVO sisteme, i iz Izraela su kupovali određene raketne sisteme, i od Kine, od Francuske... Jednostavno to je takva politika, to je takva politika sedenja na više stolica - zakukao je Kotromanović.

Zbog čega se u regionu, a posebno u Hrvatskoj, diglo toliko prašine o kineskoj raketi koju je Srbija nabavila, ako se ima u vidu da nije Srbija ta koja je proterala Hrvate iz Srbije, već obratno i da Srbija nije formirala nikakav vojni savez, već su to uradili Hrvatska, Albanija i lažna država Kosovo.