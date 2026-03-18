KOTROMANOVIĆ KAO HITLER! Bivši hrvatski ministar odbrane javno preti ubijanjem Srba i bombardovanjem Beograda (VIDEO)

18. 03. 2026. u 14:33

BIVŠI ministar odbrane Hrvatske Ante Kotromanović direktno je zapretio svim građanima Srbije da će bombardovati Beograd HIMARSIMA-a, američkim raketnim sistemom.

КОТРОМАНОВИЋ КАО ХИТЛЕР! Бивши хрватски министар одбране јавно прети убијањем Срба и бомбардовањем Београда (ВИДЕО)

Kotromanović poput Hitlera 1941, hoće da ubija Srbe i da bombarduje Beograd, a to je izjavio uživo u emisiji na hrvatskoj televiziji RTL!

- Možemo odgovoriti tako što smo sad u postupku nabavke HIMARS-a (raketnog sistema SAD. prim. nov), recimo to su rakete dometa 300 kilometara, možemo tretirati i Beograd ako hoćete, vrlo otvoreno - brutalno je zapretio Kotromanović.

Potom je poručio da su blokaderi ubice i da će da ubiju Vučića, ako on izgubi izbore.

- Vučić ima sada lokalne izbore, imaće parlamentarne izbore do kraja godine... Ako izgubi izbore, ako on gubi izbore, on gubi glavu - rekao je bivši hrvatski ministar.

Ove brutalne pretnje dolaze samo nekoliko dana nakon što je Srbija nabavila  kineske hipersonične balističke rakete CM-400, koju još nazivaju "ubicem nosača aviona", a koje je Srbije inkorporirala na svoje avione MIG-29, čime je postala prva zemlja u Evropi sa ovim revoucionarnim naoružanjem.

Ova isporuka oružja došla je nakon formiranja vojnog saveza Tirana-Priština-Zagreb, direktno usmerenog protiv Srbije, a sada se direktne pretnje ubijanjem Srba čuju sa hrvatske televizije.

- Pa da, on kupuje sa svih strana, i iz Rusije su kupovali PVO sisteme, i iz Izraela su kupovali određene raketne sisteme, i od Kine, od Francuske... Jednostavno to je takva politika, to je takva politika sedenja na više stolica - zakukao je Kotromanović.

Zbog čega se u regionu, a posebno u Hrvatskoj, diglo toliko prašine o kineskoj raketi koju je Srbija nabavila, ako se ima u vidu da nije Srbija ta koja je proterala Hrvate iz Srbije, već obratno i da Srbija nije formirala nikakav vojni savez, već su to uradili Hrvatska, Albanija i lažna država Kosovo.

CRNOGORAC "PAO" U SAD KAO RUSKI AGENT: FBI sumnja da je radio za Kadirova - lovili čečenske disidente po Evropi?

"IMAM ljude koji bi platili mnogo novca da ova osoba i drugi poput njega budu uhapšeni i predati njima. Zasad imam tri ili više osoba za kojima se traga radi hapšenja... Za svaku osobu dobijamo 1,5 miliona američkih dolara. Potreban nam je saradnik koji neće mnogo pitati, ali će nam dati te informacije, a nakon što ja potvrdim lokaciju (lično ću je proveriti), dobijamo novac".

18. 03. 2026. u 11:03

TAJNE OPERACIJE IZRAELSKIH SLUŽBI: Kako eliminišu iranske moćnike - likvidirani pre nego što shvate šta ih je zadesilo

USRED sve intenzivnijeg sukoba između Izraela, SAD i Irana, jedan od najviših iranskih bezbednosnih zvaničnika, Ali Laridžani, pojavio se u javnosti u Teheranu, rekavši da se „duh hrabrih ljudi, zvaničnika i lidera ne može pobediti“. Ali samo nekoliko dana kasnije, ubijen je u preciznom raketnom napadu izraelskih obaveštajnih službi. Iste noći, prema informacijama koje su Izraelu dostavili sami iranski građani, lociran je i vođa paravojne milicije Basidž, Golamreza Sulejmani, koji je takođe likvidiran.

18. 03. 2026. u 13:00

NAKON VIŠE OD MESEC I PO DANA: JTOK se setilo da su organizovani kriminal (a ne političarenje) i ubistvo Bakića u njegovoj nadležnosti

JAVNO tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) pre mesec i po dana se oglasilo nenadležnim za postupanje u istrazi ubistva Živka Bakića 16. januara ove godine, nakon što mu Više javno tužilaštvo u Beogradu dostavilo predmet i ukazalo da je u pozadini ubistva obračun organizovanih kriminalnih grupa, ali se nakon pritiska javnosti ipak pokrenulo sa mrtve tačke i odlučilo da radi svoj posao.

18. 03. 2026. u 17:25

SASTANCI RUŠE ILI GRADE KOMPANIJU: Kako upravljanje konfliktima utiče na produktivnost tima