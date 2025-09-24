TIP ostali sportovi

PEKING: Evo predloga sa turnira u Kini

Marko Milosavljević

24. 09. 2025. u 14:57

POSLE ponoći se igraju mečevi na turniru u Kini, a mi smo za vas spremili nove predloge.

FOTO: Profimedia

Peking

5.00 Miler - Hačanov +22,5 (2,15)

7.00 Bonzi - Marošan +23,5 (2,05)

Kvota: 

