EVROBASKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evrobasket
16.00 Lauri Markanen +28,5 (1,95)
20.00 Luka Dončić -34,5 (1,90)
20.00 Denis Šreder -21,5 (1,98)
Kvota: 7,34
