OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od Engleske u kvalifikacionom meču za Svetsko prvenstvo 2026, a više od konačanog rezultata, 0:5, brine apsolutna bezopasnost srpskog nacionalnog tima, koji je usled ovog poraza došao na osam bodova zaostatka za selekcijom "gordog albiona". A kako samo pobednik grupe ide direktno na Mundijal, naši će izgleda tamo moći samo ako izbore drugo mesto, a potom, kroz nimalo naivan baraž, da potraže svoju šansu da se ipak nađu na najvećoj smotri najvažnije sporedne stvari na svetu.