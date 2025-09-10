OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.
Sreda
13.00 Dijaz Akosta - Barton 2:0 (1,90)
14.30 Kopriva - Dedura +22,5 (2,22)
Kvota: 4,22
