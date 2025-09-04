TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak

Marko Milosavljević

04. 09. 2025. u 07:47

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

FOTO: FIBA.Basketball

Četvrtak

14.00 Bosna i Hercegovina - Gruzija h2 2,5 (2,00)

17.00 Izrael - Slovenija 1 (2,10)

Kvota: 4,20

