KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA ovu subotu smo vam spremili predloge iz odbojke, fudbala, košarke i tenisa.
Sreda
15.30 Poljska (Ž) - Belgija (Ž) ukupno poena +166,5 (1,85)
17.00 Letonija - Srbija ukupno poena +169,5 (1,73)
1.00 A. Zverev - F. Ože Alijasim 1 (1,29)
Ukupna kvota: 5,78
BONUS VIDEO: Zvezda oborila Đuricu za 42000 dinara
