TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

30. 08. 2025. u 11:10

ZA ovu subotu smo vam spremili predloge iz odbojke, fudbala, košarke i tenisa.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Profimedia

Sreda

15.30 Poljska (Ž) - Belgija (Ž) ukupno poena +166,5 (1,85)

16.00 Mančester junajted -Barnli 1 (1,40)
17.00 Letonija - Srbija ukupno poena +169,5 (1,73)
1.00 A. Zverev - F. Ože Alijasim 1 (1,29)

Ukupna kvota: 5,78

