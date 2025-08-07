NISU SE DUGO ZADRŽALI U TORONTU: Italijan poseduje veći kvalitet od današnjeg rivala
MATEO Arnaldi i Benjamin Bonzi će se sastati u prvom kolu Sinsinatija.
Italijan je u prvom kolu Toronta bio slobodan u prvom kolu, u drugom je eliminisao Tristana Šulkejta, a zatim je pretrpeo poraz od Zvereva.
Francuz je takođe igrao u Kanadi, ali on jeučešće završio već u prvoj rundi, bolji od njega bio je Adam Volton iz Australije.
Obojica vole da igraju na betonu, ali Arnaldi je kvaliteniji igrač i verujemo da će to danas dokazati i na terenu.
Pobednik ovog meča će se u narednom kolu sastati sa Lorencom Muzetijem.
NAŠ TIP: Bonzi - Arnaldi 2 (kvota 1,40)
