NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

POZIV Srbije se ne odbija. Trofejna odbojkašica Mina Popović (31) prekinula je odmor kako bi se priključila reprezentaciji na pripremama za Evropsko prvenstvo od 21. avgusta do 6. septembra u Turskoj, Češkoj, Azerbejdžanu i Švedskoj. Iskusna blokerka se nada da će svojim elanom, energijom pomoći devojkama da se domognu medalje na šampionatu Starogkontinenta.