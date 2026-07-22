Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

Немања Пејчић

22. 07. 2026. u 06:49

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за среду

NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Sreda

19.00 Bohimijan - Balkani 1 (1.75)

19.00 Bode Glimt - Ham Kam 1-1&3+ (1.63)

21.00 Železničar Pančevo - Braga 2 (1.33)

Ukupna kvota: 3.79

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