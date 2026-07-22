NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Sreda
19.00 Bohimijan - Balkani 1 (1.75)
19.00 Bode Glimt - Ham Kam 1-1&3+ (1.63)
21.00 Železničar Pančevo - Braga 2 (1.33)
Ukupna kvota: 3.79
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