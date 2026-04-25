Juče smo prošli! Evo "Tip" tiketa za subotu

IZBORI se ne dobijaju ni u Londonu, ni u Briselu, nego u gradovima i selima Srbije. Blokaderi imaju ogromnu podršku spolja, veliki su favoriti. Mi to nemamo, već deo podrške našeg naroda, a borićemo se da bude još veća. Nivo opredeljenosti u Srbiji nikad nije bio veći, a prema najnovijem istraživanju, sa ubačenom studentskom listom i njihovim liderom, da su sada izbori, izlaznost bi bila viša od 73 ili 74 odsto. Njima nešto ne idu ti brojevi, ali blokaderi znaju sve i tako treba da nastave. To je juče rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući navode da blokaderi vode izbornu kampanju po zapadnim centrima moći i istakao da za njega "ne postoji nikakva opasnost od demokratskih pravila" i da će biti srećan da što više ljudi izađe na izbore.