JURIMO TREĆI 3+ TIKET DOBITNI TIKET U NIZU: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

profimedia

Predlog dvodnevnog tiketa za petak i subotu bio je uspešan, a možete da ga čekirate na linku OVDE.

To je bio drugi uzastopni dobitni tiket, pošto su naši tipsteri bili uspešni u prognozi za četvrtak, a za danas smo vam pripremili nova tri predloga:

3+ TIKET ZA NEDELjU 13.00 Fulam - Sautempton UG 3+ (1.57)



16.30 Jang bojs - Tun UG 3+ (1.40) 14.30 Ril - Karnarvon UG 3+ (1.35)16.30 Jang bojs - Tun UG 3+ (1.40) Ukupna kvota: 2.97

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć