JURIMO TREĆI 3+ TIKET DOBITNI TIKET U NIZU: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
Predlog dvodnevnog tiketa za petak i subotu bio je uspešan, a možete da ga čekirate na linku OVDE.
To je bio drugi uzastopni dobitni tiket, pošto su naši tipsteri bili uspešni u prognozi za četvrtak, a za danas smo vam pripremili nova tri predloga:
3+ TIKET ZA NEDELjU
13.00 Fulam - Sautempton UG 3+ (1.57)
16.30 Jang bojs - Tun UG 3+ (1.40)
Ukupna kvota: 2.97
