JURIMO TREĆI 3+ TIKET DOBITNI TIKET U NIZU: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

О.М.

08. 03. 2026. u 08:15

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

ЈУРИMО ТРЕЋИ 3+ ТИКЕТ ДОБИТНИ ТИКЕТ У НИЗУ: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

profimedia

Predlog dvodnevnog tiketa za petak i subotu bio je uspešan, a možete da ga čekirate na linku OVDE.

To je bio drugi uzastopni dobitni tiket, pošto su naši tipsteri bili uspešni u prognozi za četvrtak, a za danas smo vam pripremili nova tri predloga:

3+ TIKET ZA NEDELjU

13.00 Fulam - Sautempton UG 3+ (1.57)

14.30 Ril - Karnarvon UG 3+ (1.35)
16.30 Jang bojs - Tun UG 3+ (1.40)

 Ukupna kvota: 2.97

 

