OBE EKIPE SU U KRIZI: Već na polovini sezone strepe od ispadanja
GRANADA dočekuje Eibar na stadionu „Novo Los Kartunes” u okviru 23. kola Segunde. Utakmica se igra sa početkom u 20:30 časova.
Forma domaće ekipe je zabrinjavajuća, pošto je Granada u poslednjih pet prvenstvenih mečeva pretrpela čak tri poraza, uz dve pobede. Najveći problem je nesigurna odbrana koja redovno kapitulira, čak i protiv timova sa samog začelja.
Eibar je u još većoj krizi i dolazi u Andaluziju sa serijom od četiri poraza u poslednjih pet kola. Ekipa je potpuno izgubila prepoznatljivu disciplinu i na gostovanjima deluje potpuno bezopasno, teško stvarajući i prave prilike za gol.
Istorija međusobnih susreta je apsolutno na strani Eibara. U poslednjih deset okršaja, Baskijci su slavili čak osam puta, dok je Granada upisala samo jednu pobedu uz jedan remi. Ipak, ovaj podatak treba uzeti sa rezervom jer su oba tima trenutno u znatno lošijem stanju nego prethodnih godina.
Naš stav je da će ovo biti izuzetno tvrda utakmica bez mnogo lepote u igri. Verujemo da će strah od novog neuspeha naterati oba tima na maksimalan oprez, pa je naša prognoza nerešen ishod ili minimalna pobeda domaćina. Teško je očekivati više od dva gola na ovom susretu.
NAŠ TIP: 1X&0-2 (1,87)
