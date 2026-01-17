Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

17. 01. 2026. u 12:30

ZA danas smo vam spremili par zanimljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Foto: Profimedia

Subota

14.00 Real Madrid - Levante D 2-4 (1.55)

15.30 Borusija Dortmund - Sankt Pauli D 2-4 (1.63)
16.00 Totenhem - Vest hem GG (1.75)
16.30 Ajaks - G.A. igls D 2-4 (1.58)

Ukupna kvota: 6.9

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Opelo se obavlja i nad grešnicima, ali nad ovim ljudima nikako

"Opelo se obavlja i nad grešnicima, ali nad ovim ljudima nikako"