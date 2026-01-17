PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili par zanimljivih predloga.
Subota
14.00 Real Madrid - Levante D 2-4 (1.55)
16.00 Totenhem - Vest hem GG (1.75)
16.30 Ajaks - G.A. igls D 2-4 (1.58)
Ukupna kvota: 6.9
