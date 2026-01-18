OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Nedelja
15.00 Vulverhempton - Njukasl GG (1.70)
21.00 Real Sosijedad - Barselona GG (1.50)
Ukupna kvota: 4.64
