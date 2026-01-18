Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

18. 01. 2026. u 09:30

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Foto: Profimedia

Nedelja

15.00 Vulverhempton - Njukasl GG (1.70)

15.00 Genčlerbirligi - Samspusnpor GG (1.82)
21.00 Real Sosijedad - Barselona GG (1.50)

Ukupna kvota: 4.64

