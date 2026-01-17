3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SUBOTU
15.30 Hofenhajm - Bajer Leverkuzen UG 3+ (1.47)
18.45 Cvole - AZ Alkmar UG 3+ (1.53)
20.00 Sitard - PSV UG 3+ (1.47)
Ukupna kvota: 5.46
