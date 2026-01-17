Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

17. 01. 2026. u 10:20

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Tanjug/AP/Bradley Collyer

3+ TIKET ZA SUBOTU

15.30 Hofenhajm - Bajer Leverkuzen UG 3+ (1.47)

16.00 Čelsi - Brentford UG 3+ (1.65)
18.45 Cvole - AZ Alkmar UG 3+ (1.53)
20.00 Sitard - PSV UG 3+ (1.47)

 Ukupna kvota: 5.46

 

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MANČESTER GORI: Kerikovo vatreno krštenje u velikom derbiju protiv Sitija

MANČESTER "GORI": Kerikovo "vatreno krštenje" u velikom derbiju protiv Sitija