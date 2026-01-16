Tip fudbal

IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

Ivan Dobrilović

16. 01. 2026. u 11:45

SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

Foto: Profimedia

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

ARSENAL - LIVERPUL 0:0

Kristal palas - ASTON VILA 0:0

MARSELj - Nant 0:2

Nica - STRAZBUR 1:1

Žil Visente - SPORTING 1:1

Estrela - BRAGA 3:3

Sosijedad - ATLETIKO M. 1:1

Serkl Briž - ST. ŽILOAZ 1:1

Le Man - ST. ETJEN 0:0

FKSB - RAPID 2:1

Fulam - ČELSI 2:1

NAREDNI MEČEVI

petak

SPORTING - Kasa Pija 1 1.15

subota

ST. ŽILOAZ - Mehelen 1 1.35

Anže - MARSELj 2 1.62

Notingem - ARSENAL 2 1.55

ČELSI - Brentford 1 1.75

LIVERPUL - Barnli 1 1.22

ST. ETJEN - Klermon 1 1.48

RAPID - Metaloglobus 1 1.37

nedelja

ASTON VILA - Everton 1 1.70

STRAZBUR - Mec 1 1.55

Tondela - BRAGA 2 1.55

ATLETIKO M. - Alaves 1 1.35

