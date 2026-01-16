IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.
REZULTATI PRETHODNOG KOLA
ARSENAL - LIVERPUL 0:0
Kristal palas - ASTON VILA 0:0
MARSELj - Nant 0:2
Nica - STRAZBUR 1:1
Žil Visente - SPORTING 1:1
Estrela - BRAGA 3:3
Sosijedad - ATLETIKO M. 1:1
Serkl Briž - ST. ŽILOAZ 1:1
Le Man - ST. ETJEN 0:0
FKSB - RAPID 2:1
Fulam - ČELSI 2:1
NAREDNI MEČEVI
petak
SPORTING - Kasa Pija 1 1.15
subota
ST. ŽILOAZ - Mehelen 1 1.35
Anže - MARSELj 2 1.62
Notingem - ARSENAL 2 1.55
ČELSI - Brentford 1 1.75
LIVERPUL - Barnli 1 1.22
ST. ETJEN - Klermon 1 1.48
RAPID - Metaloglobus 1 1.37
nedelja
ASTON VILA - Everton 1 1.70
STRAZBUR - Mec 1 1.55
Tondela - BRAGA 2 1.55
ATLETIKO M. - Alaves 1 1.35
