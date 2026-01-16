Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

16. 01. 2026. u 08:00

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto: Profimedia

3+ TIKET ZA PETAK

14.00 Sanderlend U21 - Njukasl U21 UG 3+ (1.35)

18.30 Al Itihad - Al Etifak UG 3+ (1.48)
20.00 Venlo - Jong AZ UG 3+ (1.47)
21.00 PSŽ - Lil UG 3+ (1.50)

 Ukupna kvota: 4.41

 

