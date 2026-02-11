DONČIĆ BAŠ VOLI ZVEZDU... Luka kupuje evropski klub, a cilj je samo jedan - da učestvuje u NBA Evropa!

Luka Dončić, superzvezda Los Anđeles Lejkersa, slovenački reprezentativac i veliki navijač Crvene zvezde, postao je deo investitorske grupe koja planira da oformi evropski NBA klub.

Ali, ne u Beogradu, iako mu je Zvezda u srcu, već - u Rimu.



Kako su sve konkretniji planovi za novu ligu, "NBA Europe", "Atletik" se poziva na tri izvora upoznata sa planom i iznosi sledeće:



Grupu predvodi Doni Nelson, bivši generalni menadžer Dalas Maveriksa i sin legendarnog trenera Dona Nelsona. On je sklopio preliminarni dogovor o kupovini italijanskog kluba Vanoli Basket Kremona iz Serije A, čija licenca bi bila ključna za ulazak u novu evropsku ligu koju sprema NBA komesar Adam Silver. Nakon toga, klub bi se preselio u Rim, velegrad koji je nekim čudom i dalje bez svoje ekipe u prvoj italijanskoj ligi, "a onda bi se tu, u Rimu formirala potpuno novi franšiza", piše Atletik.



Dončić, koji je 2018. upravo od strane Nelsona doveden u Dalas u draft-trejdu sa Atlantom, sada je jedan od investitora u ovom projektu.





Licenca za NBA Evropa - milijardu dolara?!



Silver je za NBA Evropa već "označio" gradove kao što su Rim, Milano, London, Pariz, Madrid, Berlin i Atina, a liga bi trebalo da počne u septembru 2027.

Kupovina licence za ulazak očekuje se da košta preko milijardu dolara – bar je tolika cena koju je Silver tražio za ekipu u Londonu. Rim kao ogromno, ali neiskorišćeno tržište, izgleda kao idealna lokacija.

Pored Dončića, u budućoj ligi bi mogli da budu uključeni i drugi aktuelni NBA igrači kao investitori: Kevin Durent je već kupio manjinski udeo u PSŽ-u, fudbalskom klubu za koji se očekuje da formira tim za NBA Evropa, dok se Toni Parker sprema sa ASVEL-om iz Liona. Navodno, Pau Gasol već razmatra lidersku ulogu u celoj toj novoj ligi.



Za sada, kupovina KK Kremona bi poslužila samo za dobijanje licence Serije A, jer svaki tim u NBA Evropa mora da igra i u domaćoj ligi, takvi su preliminarni propisi. Nakon toga, franšiza bi se preselila u Rim, uz obavezu čekanja dve godine pre promene imena, prema italijanskim propisima.





