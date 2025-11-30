Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

30. 11. 2025. u 10:49

ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

FOTO: Tanjug/AP/Martin Rickett

Nedelja

15.30 HSV - Štutgart 1 (3,25)

17.30 Čelsi - Arsenal 1 (3,45)
20.45 Roma - Napoli GG&3+ (3,05)

Ukupna kvota: 34,19

NEVEROVATAN PORAZ SRBIJE NA SVETSKOM PRVENSTVU! Naše rukometašice idu dalje, ali...
Ostali sportovi

0 7

Ženska rukometna reprezentacija Srbije nije uspela da nastavi niz pobeda na prvenstvu sveta, a rukometašice jednog od domaćina za to su se pobrinule: Nemačka ne samo da je pobedila Srbiju, a konačan rezultat je glasio 20:31, već je naš državni tim, u jednom vrlo nervoznom nastupu, izgubio i iskusnu Sanju Radosavljević, izneta je potom sa terena i Dunja Tabak, a pritom su mu i "trajno" isključena Jovana Skrobić, dok je Dragana Cvijović dobila "dvostruko isključenje" zbog svog besa. Ipak, ima i dobrih vesti za Srpkinje, a tiču se druge runde šampionata planete...

30. 11. 2025. u 19:33 >> 19:33

