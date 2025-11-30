OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
IZDVOJILI smo vam nekoliko mečeva na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Nedelja
12.15 Mastriht - Roda GG (1,49)
19.00 Midtjiland - Noršeland GG (1,54)
Ukupna kvota: 3,80
