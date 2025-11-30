BEZ IKSA NEMA FIKSA: Četiri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Globusa.
Nedelja
12.30 Leče - Torino X (2,90)
13.30 Drezden - Diseldorf X (3,40)
Ukupna kvota: 34,01
