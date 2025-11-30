Tip fudbal

I OVO SMO POGODILI U SUBOTU! Evo novih TIP predloga za golove

В.М.

30. 11. 2025. u 11:00

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

И ОВО СМО ПОГОДИЛИ У СУБОТУ! Ево нових ТИП предлога за голове

FOTO: Tanjug/AP/Massimo Paolone

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjeg:

Nedelja

15.00 Piza - Inter G 2-4 (1,65)

15.05 Aston vila - Vulverhempton D 2-4 (1,75)
17.30 Čelsi - Arsenal G 1-2 (1,60)
18.00 Atalanta - Fiorentina G 1-2 (1,70)

Ukupna kvota: 7,85

