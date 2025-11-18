POBEDA NEĆE BITI DOVOLJNA ZA PRVO MESTO: Vels i S. Makedonija bore se za što bolji položaj u žrebu baraža
DANAŠNjI rivali obezbedili su baraž za Mundijal, jedna od ove dve ekipe sigurno će biti druga, a ona koja ostane na trećem mestu zauzećemesto preko plasmana u Ligi nacija.
Teoretski, pobednik ovog meča može i direktno u Severnu Ameriku, ali samo ako Belgija izgubi od San Marina ili odigra nerešeno, a u Kardifu dođe do čudesne goleade.
Malo je to verovatno, ali je ipak bitno da se plasman u baraž obezbedi preko kvalifikacija a ne preko Lige nacija, jer ova prethodna varijanta daje status nosioca u prvom krugu doigravanja, a Velsu možda i u drugom.
Nijedna ekipa nema prednost nakon tri prethodna međusobna susreta, pri čemu su obe zabeležile pobedu kod kuće pre nego što je revanš utakmica u martu završena nerešenim rezultatom 1:1.
Poslednje četiri takmičarske domaće utakmice Velsa imale su više od 2.5 gola.
Vels je postigao pogodak pre poluvremena u svojih poslednjih pet takmičarskih domaćih utakmica.
Problemi Velsa sa izborom igrača povećali su se u subotu kada su veznjaci Itan Ampadu i Džordan Džejms dobili žute kartone te će zbog toga biti suspendovani za ovu utakmicu. Severna Makedonija će verovatno biti bez Ezdžana Alioskog, Visara Musliua i Janija Atanasova.
NAŠ TIP: GG (kvota 1,90)
Preporučujemo
TURCI BI MORALI DA POBEDE 7:0: A Španija nije primila nijedan gol već 580 minuta
18. 11. 2025. u 07:00
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
18. 11. 2025. u 09:00 >> 00:35
RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.
18. 11. 2025. u 19:00
RUSI OTKRILI: Nije zbog rezultata! Evo zašto je Dejan Stanković dobio otkaz u Spartaku iz Moskve
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, a odlazak iz kluba iz prestonice Rusije izgleda nije bio (samo) zbog loših rezultata.
18. 11. 2025. u 18:30
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u ponedeljak su završene u evropskim grupama A, G i L, gde su otklonjene i poslednje dileme na temu "ko to s prvog mesta ide direktno na Mundijal, a ko sa druge pozicije u baraž?". Crna Gora i Hrvatska su odigrali takmičarski nebitan meč, ali izazvao je on mnogo, mnogo bure u javnosti. Sa pravom.
18. 11. 2025. u 11:45
Komentari (0)