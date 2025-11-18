Tip fudbal

POBEDA NEĆE BITI DOVOLJNA ZA PRVO MESTO: Vels i S. Makedonija bore se za što bolji položaj u žrebu baraža

Olja Mrkić

18. 11. 2025. u 14:20

DANAŠNjI rivali obezbedili su baraž za Mundijal, jedna od ove dve ekipe sigurno će biti druga, a ona koja ostane na trećem mestu zauzećemesto preko plasmana u Ligi nacija.

ПОБЕДА НЕЋЕ БИТИ ДОВОЉНА ЗА ПРВО МЕСТО: Велс и С. Македонија боре се за што бољи положај у жребу баража

FOTO: AP/Tanjug

Teoretski, pobednik ovog meča može i direktno u Severnu Ameriku, ali samo ako Belgija izgubi od San Marina ili odigra nerešeno, a u Kardifu dođe do čudesne goleade.

Malo je to verovatno, ali je ipak bitno da se plasman u baraž obezbedi preko kvalifikacija a ne preko Lige nacija, jer ova prethodna varijanta daje status nosioca u prvom krugu doigravanja, a Velsu možda i u drugom.

Nijedna ekipa nema prednost nakon tri prethodna međusobna susreta, pri čemu su obe zabeležile pobedu kod kuće pre nego što je revanš utakmica u martu završena nerešenim rezultatom 1:1.

Poslednje četiri takmičarske domaće utakmice Velsa imale su više od 2.5 gola.

Vels je postigao pogodak pre poluvremena u svojih poslednjih pet takmičarskih domaćih utakmica.

Problemi Velsa sa izborom igrača povećali su se u subotu kada su veznjaci Itan Ampadu i Džordan Džejms dobili žute kartone te će zbog toga biti suspendovani za ovu utakmicu. Severna Makedonija će verovatno biti bez Ezdžana Alioskog, Visara Musliua i Janija Atanasova.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,90)

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 19

