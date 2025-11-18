JURIMO POKER "SIGURICA": Evo današnjeg predloga za Tipov "lagano dolazi" tiket sa tri realne kvote

TRI dana uzastopno tipsteri našeg lista prošli su tiket sigurica, a za danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Jučerašnji tiket "sigurica" došao je i doneo onome ko ga je "prepisao" više nego dvostruko od uloženog.

Te predloge možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

UTORAK 19.30 Izrael U21 - Holandija U21 2 (1,37)

20.45 Belorusija - Grčka 2 (1,31)

20.45 Španija - Turska 1 (1,20) Ukupna kvota: 2,15

