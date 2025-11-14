Tip fudbal

NIZOVI: Kolubara u “kanalu”

Ivan Dobrilović

14. 11. 2025. u 11:00

TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.

НИЗОВИ: Колубара у “каналу”

FOTO: N. Paraušić

POBEDE

Vaker Insbruk (Austrija 3) 14

Bukovina (Ukrajina 2) 13

U. Skjernevice (Poljska 3) 7

Bor (Srbija 3I) 6

Amerika Kali (Kolumbija 1) 5

Ćitadela (Italija 3A) 5

NEREŠENI

Orijent (Hrvatska 2) 5

Fard (Iran 2) 4

Novorizontino (Brazil 2) 4

Lumecane (Italija 3a) 4

Česterfild (Engleska L2) 3

Vilja Nova (Brazil 2) 3

PORAZI

Kolubara (Srbija 3BG) 10

Šot Majnc (Nemačka 4JZ) 10

Elektra (Austrija 3) 10

Jedinstvo P. (Srbija 3I) 8

Slonim (Belorusija 2) 7

Ušće (Srbija 2) 7

0-2

Sevilja Atl. (Španija 3/2) 10

Vorskla (Ukrajina 2) 10

M. Markopulo (Grčka 2) 9

Leotar (R. Srpska 1) 8

Černigiv (Ukrajina 2) 7

Podilja (Ukrajina 2) 7

2-3

Mensfild (Engleska L1) 10

Nestved (Danska 3) 10

Sautend (Engleska NL) 10

Štut. Kikers (Nemačka 4JZ) 9

Pineto (Italija 3B) 8

Deportivo (Španija 2) 7

3+

AB Kopenhagen (Danska 3) 12

Trabzon 1461 (Turska 3) 9

Gifu (Japan 3) 9

Kolubara (Srbija 3BG) 8

Hanoveršer (Nemačka 4S) 7

Milton (Engleska L2) 7

n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

