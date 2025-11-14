NIZOVI: Kolubara u “kanalu”
TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.
POBEDE
Vaker Insbruk (Austrija 3) 14
Bukovina (Ukrajina 2) 13
U. Skjernevice (Poljska 3) 7
Bor (Srbija 3I) 6
Amerika Kali (Kolumbija 1) 5
Ćitadela (Italija 3A) 5
NEREŠENI
Orijent (Hrvatska 2) 5
Fard (Iran 2) 4
Novorizontino (Brazil 2) 4
Lumecane (Italija 3a) 4
Česterfild (Engleska L2) 3
Vilja Nova (Brazil 2) 3
PORAZI
Kolubara (Srbija 3BG) 10
Šot Majnc (Nemačka 4JZ) 10
Elektra (Austrija 3) 10
Jedinstvo P. (Srbija 3I) 8
Slonim (Belorusija 2) 7
Ušće (Srbija 2) 7
0-2
Sevilja Atl. (Španija 3/2) 10
Vorskla (Ukrajina 2) 10
M. Markopulo (Grčka 2) 9
Leotar (R. Srpska 1) 8
Černigiv (Ukrajina 2) 7
Podilja (Ukrajina 2) 7
2-3
Mensfild (Engleska L1) 10
Nestved (Danska 3) 10
Sautend (Engleska NL) 10
Štut. Kikers (Nemačka 4JZ) 9
Pineto (Italija 3B) 8
Deportivo (Španija 2) 7
3+
AB Kopenhagen (Danska 3) 12
Trabzon 1461 (Turska 3) 9
Gifu (Japan 3) 9
Kolubara (Srbija 3BG) 8
Hanoveršer (Nemačka 4S) 7
Milton (Engleska L2) 7
n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.
