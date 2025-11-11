VIMBLDON NIŽE PORAZE: Bromli nije na prošlogodišnjem nivou, ali zna da iskoristi mane protivnika
BROMLI i Vimbldon će se suočiti u utorak uveče na Hejz lejnu.
Bromli je zabeležio važnu pobedu u gostima protiv Kolčestera rezultatom 2:0. Nakon izjednačenog prvog poluvremena, gosti su preuzeli kontrolu i sa dva gola u drugom poluvremenu obezbedili tri boda.
Vimbldon je 8. novembra doživeo težak poraz u gostima protiv Piterboroa, izgubivši 5:0. Domaći tim je dominirao od početka do kraja, dok je Vimbldon izgledao bezidejno i ranjivo u odbrani.
Bromli nije na nivou na kojem je bio prošle sezone, ali znaju da igraju čvrsto i efikasno, u zavisnosti od okolnosti i protivnika.
Vimbldon je izgubio poslednja tri meča i upao je u loš niz iz kojeg ne zna kako da se izvuče. Trenutno su drugi u svojoj grupi u takmičenju za EFL trofej, ali to teško može potrajati.
NAŠ TIP: 1X&2+ (kvota 1,92)
