Tip fudbal

VIMBLDON NIŽE PORAZE: Bromli nije na prošlogodišnjem nivou, ali zna da iskoristi mane protivnika

Olja Mrkić

11. 11. 2025. u 09:50

BROMLI i Vimbldon će se suočiti u utorak uveče na Hejz lejnu.

Profimedia

Bromli je zabeležio važnu pobedu u gostima protiv Kolčestera rezultatom 2:0. Nakon izjednačenog prvog poluvremena, gosti su preuzeli kontrolu i sa dva gola u drugom poluvremenu obezbedili tri boda. 

Vimbldon je 8. novembra doživeo težak poraz u gostima protiv Piterboroa, izgubivši 5:0. Domaći tim je dominirao od početka do kraja, dok je Vimbldon izgledao bezidejno i ranjivo u odbrani. 

Bromli nije na nivou na kojem je bio prošle sezone, ali znaju da igraju čvrsto i efikasno, u zavisnosti od okolnosti i protivnika.

Vimbldon je izgubio poslednja tri meča i upao je u loš niz iz kojeg ne zna kako da se izvuče. Trenutno su drugi u svojoj grupi u takmičenju za EFL trofej, ali to teško može potrajati. 

NAŠ TIP: 1X&2+ (kvota 1,92)

 

