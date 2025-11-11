Tip fudbal

LAGANO DOLAZI! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote

В.М.

11. 11. 2025. u 07:00

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge

ЛАГАНО ДОЛАЗИ! Ево данашњег Тип сигурица тикета са нове три реалне квоте

Foto: Profimedia

Utorak

20.00 MK Dons - Svindon taun |1+&2+ (1,40)

20.00 Bristol rovers - Plimut |1+&2+ (1,40)
20.45 Ramzgejt - Čatam taun |1+&2+ (1,33)

Ukupna kvota: 2,61

Ponuda je poprilično slaba ovog utorka i tako će biti sve dok na teren ne izađu reprezentacije, ali mi smo uspeli da sastavimo zanimljiv tiket za vas, verujemo da će biti dobitan i vredi ga prepisati.

