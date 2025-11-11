LAGANO DOLAZI! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge
Utorak
20.00 MK Dons - Svindon taun |1+&2+ (1,40)
20.45 Ramzgejt - Čatam taun |1+&2+ (1,33)
Ukupna kvota: 2,61
Ponuda je poprilično slaba ovog utorka i tako će biti sve dok na teren ne izađu reprezentacije, ali mi smo uspeli da sastavimo zanimljiv tiket za vas, verujemo da će biti dobitan i vredi ga prepisati.
