Fudbal

SKANDAL! Ukrajinci ga surovo kaznili jer se saigračima obratio na RUSKOM!

Новости онлине

11. 02. 2026. u 17:00

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Ali, sankcije čekaju i pojedine Ukrajince - ako se ne ponašaju u skladu sa novim propisima. Ruski jezik je, po tom tumačenju, neprihvatljiv u javnom govoru.

СКАНДАЛ! Украјинци га сурово казнили јер се саиграчима обратио на РУСКОМ!

Foto: Piksabej

Denis Mirošničenko više nije kapiten FK Karpati iz Lvova.

Razlog?

Momak kome je kapitenska traka do sada krasila ruku - obratio se tokom priprema na ruskom jeziku saigračima.

U pitanju je bio njegov motivacioni govor od pre dva dana, 7. februara. Tada je na pripremama Karpati igrao sa rivalom iz Švedske, a Miršničenko je klupskim kolegama rekao:

- Hajde, momci! Ostalo je vrlo malo vremena do zvaničnih utakmica. Maksimalna koncentracija i maksimalna podrška jedni drugima! - bile su reči koje su ga skupo koštale.

Evo i video snimka tog govora:

"I kad pričate o mački - da pričate na ukrajinskom!"

Inače, pre nedelju dana, Olena Ivanovska, ukrajinska poverenica za "zaštitu državnog jezika", objavila je da su Ukrajinci obavezni da govore ukrajinski svuda osim kod kuće:

- Jezik javnog prostora je državni jezik. Tačka. Čak i ako ne rešavate neko važno pitanje na poslu, već razgovarate o svojoj mački ili psu, i dalje morate to da radite na državnom jeziku, pošto ste u javnom prostoru - poručila je ona.

Najnovije vesti iz Rusije!

ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!

Ako vas zanima sport, ne samo ruski, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠAPČANI ISPALI: Rukometaši Metaloplastike u četvrtfinalu Kupa Prof. dr Branislav Pokrajac izgubili u Kaću od Jugovića
Ostali sportovi

0 0

ŠAPČANI ISPALI: Rukometaši Metaloplastike u četvrtfinalu Kupa "Prof. dr Branislav Pokrajac" izgubili u Kaću od Jugovića

RUKOMETAŠI Jugovića napravili su iznenađenje u Kupu "prof.dr Branislav Pokrajac" pošto su u četvrtfinalu u Kaću iznenadili šabačku Metaloplastiku - 30:29.Kaćani će se u polufinalu sastati sa Dinamom, koji je u Loznici nadigrao domaćina. Vojvodina, koja brani trofej, opravdala je ulogu favorita u Nišu protiv Železničara i u polufinalu će se sastati najverovatnije sa Partizanom, koji je veliki favorit protiv Vranja.

11. 02. 2026. u 19:49

Politika
Tenis
Fudbal
DONČIĆ BAŠ VOLI ZVEZDU... Luka kupuje evropski klub, a cilj je samo jedan - da učestvuje u NBA Evropa!

DONČIĆ BAŠ VOLI ZVEZDU... Luka kupuje evropski klub, a cilj je samo jedan - da učestvuje u NBA Evropa!