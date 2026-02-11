Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Ali, sankcije čekaju i pojedine Ukrajince - ako se ne ponašaju u skladu sa novim propisima. Ruski jezik je, po tom tumačenju, neprihvatljiv u javnom govoru.

Denis Mirošničenko više nije kapiten FK Karpati iz Lvova.

Razlog?

Momak kome je kapitenska traka do sada krasila ruku - obratio se tokom priprema na ruskom jeziku saigračima.

U pitanju je bio njegov motivacioni govor od pre dva dana, 7. februara. Tada je na pripremama Karpati igrao sa rivalom iz Švedske, a Miršničenko je klupskim kolegama rekao:

- Hajde, momci! Ostalo je vrlo malo vremena do zvaničnih utakmica. Maksimalna koncentracija i maksimalna podrška jedni drugima! - bile su reči koje su ga skupo koštale.

"I kad pričate o mački - da pričate na ukrajinskom!"

Inače, pre nedelju dana, Olena Ivanovska, ukrajinska poverenica za "zaštitu državnog jezika", objavila je da su Ukrajinci obavezni da govore ukrajinski svuda osim kod kuće:

- Jezik javnog prostora je državni jezik. Tačka. Čak i ako ne rešavate neko važno pitanje na poslu, već razgovarate o svojoj mački ili psu, i dalje morate to da radite na državnom jeziku, pošto ste u javnom prostoru - poručila je ona.

