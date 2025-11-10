LAGANO DOLAZI!!! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
OVIH dana smo imali veliku prolaznost na "sigurica tiketu", verujemo da će i danas biti isplata.
Ponedeljak
14.00 Surkon - Šurtan 1 (1,42)
16.30 Dunav Ruse - Fratrija Varna 1 (1,27)
Ukupna kvota: 2,65
BONUS VIDEO
Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera
08. 11. 2025. u 10:00
MOĆNA ZVEZDA MELjE: Crveno-beli su srušili najskuplji tim Evrope
08. 11. 2025. u 10:40
DERBI RANjENIH LAVOVA: "Sveci" marširaju na Lion
09. 11. 2025. u 10:31 >> 12:19
AMERIKA JE ZAPANjENA: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)
Najnovije vesti iz Amerike prilično su nesvakidašnje. Američki predsednik Donald Tramp se pobrinuo za to.
10. 11. 2025. u 15:46
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)
Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".
10. 11. 2025. u 15:20
SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila
Severna Koreja se u žiži svetske javnosti nađe kada nečim iznenadi svoju neposrednu okolinu, ali najnovije vesti vezane za tu državu - iznenadile su čitavu planetu.
09. 11. 2025. u 14:00
Komentari (0)