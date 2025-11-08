NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Subota
15.30 Hofenhajm - Lajpcig X2 (1,53)
18.30 Atletiko Madrid - Levante 1&2-5 (1,65)
Ukupna kvota: 4,92
Lajpcig je u sjajnoj formi, neporažen je na devet vezanih ligaških duela na kojima je ostvario osam pobeda i pun samopouzdanja ide na noge takođe razigranom Hofenhajmu, pa predlažemo nešto sigurniji tip.
Vest hem je uhvatio zalet pobedom nad Njukaslom, započeo je beg sa dna i Barnli je idealan protivnik da se taj trend nastavi.
Atletiko je daletko kvalitetniji od Levantea, efikasan je pred svojim navijačima i očekujemo da ostvari rutinski trijumf.
