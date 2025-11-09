PEP GVARDIOLA PIŠE ISTORIJU: Protivnik na jubileju trofejnog slučaja nije mogao da bude adekvatniji

VELIKI derbi zatvara 11. kolo Premijer lige, jer se na stadionu "Etihad" u MAnčesteru sastaju dva poslednja šampiona Engleske.

Foto: Profimedia

Domaći Mančester siti dočekuje ekipu Liverpula, a utakmica je u centru pažnje ne samo zbog takmičarskog značaja nego i zbog činjenice da će menadžer "građana" Pep Gvardiola upisati redak jubilej - trofejni stručnjak danas će čak 1000. put voditi neku ekipu u zvaničnim utakmicama.

Čini se na prvu loptu da Liverpul nije mogao u gori čas da dođe na Etihad, ali upravo je suprotno, jer je posle dva poslednja rezultata jasno da su "crveni" izašli iz krize koja ih je drmala prethodnih okruglo mesec dana, kada su u sedam mečeva upisali čak šest poraza i jednu (ali vrednu - 5:! protiv Ajntrahta u Frankfurtu) pobedu.

Što se tiče Sitija, on je u tom istom razdoblju zabeležio samo jedan poraz (od Aston vile u gostima) i jedan remi (na strani kod Monaka u Ligi šampiona).

Osim toga što žele da počaste svog menadžera za njegov jubilej, fudbaleri Sitija imaju još jedan veliki motiv uoči ovog sudara titana - Liveprul im je veliki dužnik zbog dve prošlosezonske pobede od po 2:0, koje su u velikoj meri i odlučile šampionsku trku, mada nisu bile presudne jer bi i u slučaju da je Siti dobio oba uela na kraju Liverpul imao bod više.

Izjavu iz naslova, da protivnik za Pepov jubilej ne može da bude bolji za ovaj jubilej, dao je sam Gvardiola, uz ogradu da bi to možda ipak bio Klopov Liverpul, radije nego ovaj Slotov.

Inače i utakmica broj 999 za Gvardiolu bila je nezaboravna i iz pravih razloga, jer je njegov tim ubedljivo pobedio Borusiju Dortmund sa 4:1 u Ligi šampiona, zahvaljujući, u velikoj meri, inspirativnoj igri Fila Fodena koji je postigao dva gola.

Naravno, tu je bio i uobičajeni gol Erlinga Halanda, koji je tako postao prvi igrač Sitija sa pet uzastopnih utakmica Lige šampiona u kojima je bio strelac.

Pobeda bi mogla dovesti drugoplasirane "građane" na samo četiri boda od lidera Arsenala koji je juče kiksnuo u Sanderlendu osvojivši samo bod.

Ekipa Liverpula nije uspela da sačuva mrežu ni u jednoj od svojih 10 utakmica između 17. septembra i 29. oktobra, ali kako smo već naveli to se promenilo od početka novembra jer Slotova mašinerija u odbrani je opet podmazana i nije poklekla 180 minuta, a samo nestvarne reakcija Tiboa Kurtoe sprečile su „crvene“ da pobede Real Madrid većim rezultatom od minimalnog u utorak.

Sledeći zadatak na Slotovom dnevnom redu je prekinuti niz od tri poraza u gostima u Premijer ligi, gde je Liverpul u opasnosti da upiše četiri uzastopna neuspeha prvi put od aprila 2012. godine, kada je Keni Dalgliš bio na kormilu.

King Keni, istinska, možda i najveća legenda Liverpula, jamačno ne bi voleo da Slotobori ovaj njegov rekord, ali tradicija je možda neumoljiva ovde. Liverpul je, već smo to pomenuli, slavio na Etihadu prošle sezone, a prilično zapanjujuće zvuči podatak da "crveni" nikada nisu pobedili "građane" u dve uzastopne prvenstvene utakmice u Mančesteru.

Kada tome dodamo formu u kojoj se nalaze Erling Holand, Fil Foden i Rajan Čerki, jasno je da će odbrana Liverpula biti pod velikim pritiskom da veže treću utakmicu bez primljenog gola, mmnogo većim nego u prethodnom duelu sa Real Madridom, jer izabranici Šabija Alonsa su bili neočekivano pasivni pred golom "crvenih" sa samo dva šuta u okvir gola.

Kada sve dobro analiziramo, uprkos povratku šampiona u formu, teško je očekivati da će Liveprul pokvariti proslavu 1000. meča Pepa Gvardiole. Ako ipak ne verujete u pobedu "građana" imamo alternativni predlog za vas.

