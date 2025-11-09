GOLEADA NA "BALAIDOSU": Barsi neće biti lako da dođe do bodova protiv razigrane Selte

ČETA Hansija Flika gostuje Selti na "Balaidosu" u 12. kolu La Lige (21.00), u meču koji bi mogao ozbiljno uticati na borbu za titulu. Katalonci žele drugu uzastopnu pobedu u prvenstvu kojom bi održali korak za vodećim Realom, dok se domaćin nalazi u sjajnoj seriji rezultata i pun je samopouzdanja nakon pet uzastopnih triijumfa u svim takmičenjima.

Fudbaleri Barselone nastavljaju potragu za stabilnošću u La Ligi, a novi izazov čeka ih u Galiciji, gde će se suočiti sa uvek neugodnom Seltom. Ekipa Hansija Flika nalazi se na drugom mestu tabele sa 25 bodova, pet manje od vodećeg Real Madrida, pa je svaki kiks potencijalno koban u trci za titulu.

S druge strane, domaći sastav pod vođstvom Klaudija Hiraldeza odigrao je izuzetno stabilno prvih jedanaest kola. Selta ima skor od dve pobede, sedam remija i samo dva poraza, što je svrstava u sredinu tabele, ali i otkriva njihov najveći problem – premalo pobeda.

Ipak, u odličnoj su seriji od osam mečeva bez poraza u svim takmičenjima, sa čak pet uzastopnih trijumfa, pa sa punim pravom priželjkuju iznenađenje protiv velikog favorita.

Ove sezone, Barselona je ponovo pokazala ranjivost u odbrani. Iako deluju blistavo u napadu, primili su čak 13 golova u 11 ligaških utakmica, a tokom nedelje su u Ligi šampiona primili čak tri gola u Brižu gde su jedva izvukli bod, što im je dodatno uzdrmalo samopouzdanje.

Flik i dalje ne može da računa na Gavija, Pedrija, Rafinju i golmana Ter Štegena što mnogo utiče na igru gostiju, dok se listi povređenih pridružuio Erik Garsija povređen nakon poslednjeg evropskog duela.

Dobra vest je povratak Roberta Levandovskog i Danija Olma u konkurenciju, ali će obojica najverovatnije početi sa klupe.

Selta će takođe imati kadrovskih izazova, ona je bez Svedberga, Rua i golmana Radua.

Domaćini računaju i na podršku prepunog „Balaidosa“, gde su već znali da namuče Barsu — prošle sezone odigrali su 2:2, a 2023. čak pobedili Katalonce sa 2:1.

Iako je Barselona favorit na papiru, Flikov tim će morati da odigra znatno disciplinovanije u odbrani ako želi da izbegne novo neprijatno iznenađenje. Selta ima formu, Barsa ima kvalitet — pred nama je duel koji obećava pravu fudbalsku dramu.

