Tip fudbal

DERBI U SEVERNOM LONDONU: Totenhem i Junajted traže bitne bodove u borbi za Ligu šampiona

В.М.

08. 11. 2025. u 07:20

TOTENHEM i Mančester junajted odmeriće snage u subotu na „Tottenham hotspur stadionu" (13.30), u meču koji bi mogao znatno da utiče na borbu za vrh Premijer lige. Obe ekipe su izjednačene po bodovima (17), a pobeda bi mnogo značila i jednima i drugima jer bi ih pomerila na mesto koje vodi u Ligu šampiona.

ДЕРБИ У СЕВЕРНОМ ЛОНДОНУ: Тотенхем и Јунајтед траже битне бодове у борби за Лигу шампиона

FOTO: Tanjug/AP

Utakmica između Totenhema i Mančester junajteda dolazi u trenutku kada su oba tima u solidnoj formi, ali i pod pritiskom da dokažu kontinuitet. Domaćin se prošlog vikenda obrukao porazom od Čelsija (0:1), ali je zato u Ligi šampiona demonstrirao silu – demolirao je Kopenhagen sa 4:0.

Taj trijumf je uneo novi optimizam među navijače, a trener Tomas Frank poručio je da njegova ekipa konačno „napreduje u igri i mentalitetu“.

Sparsi su trenutno šesti u Premijer ligi, samo bod manje od trećeplasiranog Liverpula, i pokušavaju da prvi put od 1960. zabeleže tri uzastopne ligaške pobede nad Junajtedom.

Ipak, forma kod kuće ozbiljno brine – čak devet poraza u 2025. godini, a generalno na poslednja četiri ligaška duela pred svojim navijačima Totenhem nije osvojio čitav plen i oran je da prekine taj niz protiv tima kojeg je savladao čak četiri puta prošle sezone.

Sa druge strane, Rubenu Amorimu i njegovom timu treba skinuti kapu. Nakon teškog poraza od Brentforda krajem septembra, „crveni đavoli“ su se konsolidovali ,tri pobede i remi u poslednje četiri utakmice.

Bio je pod velikim pritiskom Portugalac, i dalje jeste, ali pokazao je svoj trenerski kvalitet i evidentno je da ekipa napreduje iz kola u kolo.

Iako Amorim i dalje ne može da računa na Lisandra Martineza, Junajted deluje stabilno, a Bruno Fernandeš vodi ekipu kao pravi kapiten. Portugalac je asistirao u poslednja dva gostovanja i ponovo će biti ključni igrač u tandemu sa Kazemirom u veznom redu.

Sa druge strane, Totenhem ima ozbiljnih problema sa povredama – van stroja su Medison, Kulusevski, Solanke, Bisuoma i Bergval, dok je Džonson suspendovan. 

Ono što raduje je povratak Kristijana Romera na teren, kapiten je protiv Kopenhagena odigrao maestralno, a kada je on tu bolje igra i Miki van de Ven što je bilo očigledno protiv Danaca kada je postigao sjajan gol, njegov šesti, kojim je postao najbolji strelac ekipe ove sezone.

Očekujemo veoma ujednačenu utakmicu u Londonu, ne razlikuje ove timove mnogo i trebali bi gledati dosta dobar fudbal. Prognozirati ovaj meč je teško, ali mi blagu prednost dajemo Totenhemu i očekujemo da osvoji bar bod protiv Junajteda koji mu leži u poslednje vreme.

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: 1X (kvota 1,54)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVOSTI SAZNAJU: Uhapšena lica povezana sa slučajem ubačeni snajperisti

"NOVOSTI" SAZNAJU: Uhapšena lica povezana sa slučajem "ubačeni snajperisti"