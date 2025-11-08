DERBI U SEVERNOM LONDONU: Totenhem i Junajted traže bitne bodove u borbi za Ligu šampiona
TOTENHEM i Mančester junajted odmeriće snage u subotu na „Tottenham hotspur stadionu" (13.30), u meču koji bi mogao znatno da utiče na borbu za vrh Premijer lige. Obe ekipe su izjednačene po bodovima (17), a pobeda bi mnogo značila i jednima i drugima jer bi ih pomerila na mesto koje vodi u Ligu šampiona.
Utakmica između Totenhema i Mančester junajteda dolazi u trenutku kada su oba tima u solidnoj formi, ali i pod pritiskom da dokažu kontinuitet. Domaćin se prošlog vikenda obrukao porazom od Čelsija (0:1), ali je zato u Ligi šampiona demonstrirao silu – demolirao je Kopenhagen sa 4:0.
Taj trijumf je uneo novi optimizam među navijače, a trener Tomas Frank poručio je da njegova ekipa konačno „napreduje u igri i mentalitetu“.
Sparsi su trenutno šesti u Premijer ligi, samo bod manje od trećeplasiranog Liverpula, i pokušavaju da prvi put od 1960. zabeleže tri uzastopne ligaške pobede nad Junajtedom.
Ipak, forma kod kuće ozbiljno brine – čak devet poraza u 2025. godini, a generalno na poslednja četiri ligaška duela pred svojim navijačima Totenhem nije osvojio čitav plen i oran je da prekine taj niz protiv tima kojeg je savladao čak četiri puta prošle sezone.
Sa druge strane, Rubenu Amorimu i njegovom timu treba skinuti kapu. Nakon teškog poraza od Brentforda krajem septembra, „crveni đavoli“ su se konsolidovali ,tri pobede i remi u poslednje četiri utakmice.
Bio je pod velikim pritiskom Portugalac, i dalje jeste, ali pokazao je svoj trenerski kvalitet i evidentno je da ekipa napreduje iz kola u kolo.
Iako Amorim i dalje ne može da računa na Lisandra Martineza, Junajted deluje stabilno, a Bruno Fernandeš vodi ekipu kao pravi kapiten. Portugalac je asistirao u poslednja dva gostovanja i ponovo će biti ključni igrač u tandemu sa Kazemirom u veznom redu.
Sa druge strane, Totenhem ima ozbiljnih problema sa povredama – van stroja su Medison, Kulusevski, Solanke, Bisuoma i Bergval, dok je Džonson suspendovan.
Ono što raduje je povratak Kristijana Romera na teren, kapiten je protiv Kopenhagena odigrao maestralno, a kada je on tu bolje igra i Miki van de Ven što je bilo očigledno protiv Danaca kada je postigao sjajan gol, njegov šesti, kojim je postao najbolji strelac ekipe ove sezone.
Očekujemo veoma ujednačenu utakmicu u Londonu, ne razlikuje ove timove mnogo i trebali bi gledati dosta dobar fudbal. Prognozirati ovaj meč je teško, ali mi blagu prednost dajemo Totenhemu i očekujemo da osvoji bar bod protiv Junajteda koji mu leži u poslednje vreme.
