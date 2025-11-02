Tip fudbal

NENAD DŽODIĆ: Lans pogodio sa pojačanjima

Žarko Urošević

02. 11. 2025. u 09:00

* Skaut Monpeljea, o parovima najkvalitetnije lige

НЕНАД ЏОДИЋ: Ланс погодио са појачањима

Foto: Profimedia

MOJ TIP

nedelja, 

OKSER – MARSELj 2

Ren – Strazbur 2-3

LANS – LORIJEN 1

Lil – Anže 1

Nant – Mec 1

Tuluz – Avr 1X

Brest – Lion 2

Za dobre partije Marselja već na startu sezone, i te kako je zaslužan Mejson Grinvud. Englez se preporodio od kako je dres Mančester junajteda zamenio nebesko-plavim. Često je strelac ili asistent, verujem da bi svoj tim mogao da odvede do bodova i na terenu Oksera.

Dobru „priču“ ima i Lans, iako je renoviro tim. Na njegovu sreću, pogodio je sa pojačanjima. Pretnja vodećima ostaće i posle duela sa Lorijenom.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TUGA U REDOVIMA SOCIJALISTA Dačić: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici

TUGA U REDOVIMA SOCIJALISTA Dačić: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici