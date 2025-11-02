NENAD DŽODIĆ: Lans pogodio sa pojačanjima

* Skaut Monpeljea, o parovima najkvalitetnije lige

Foto: Profimedia

MOJ TIP

nedelja,

OKSER – MARSELj 2

Ren – Strazbur 2-3

LANS – LORIJEN 1

Lil – Anže 1

Nant – Mec 1

Tuluz – Avr 1X

Brest – Lion 2

Za dobre partije Marselja već na startu sezone, i te kako je zaslužan Mejson Grinvud. Englez se preporodio od kako je dres Mančester junajteda zamenio nebesko-plavim. Često je strelac ili asistent, verujem da bi svoj tim mogao da odvede do bodova i na terenu Oksera.

Dobru „priču“ ima i Lans, iako je renoviro tim. Na njegovu sreću, pogodio je sa pojačanjima. Pretnja vodećima ostaće i posle duela sa Lorijenom.