NENAD DŽODIĆ: Lans pogodio sa pojačanjima
* Skaut Monpeljea, o parovima najkvalitetnije lige
MOJ TIP
nedelja,
OKSER – MARSELj 2
Ren – Strazbur 2-3
LANS – LORIJEN 1
Lil – Anže 1
Nant – Mec 1
Tuluz – Avr 1X
Brest – Lion 2
Za dobre partije Marselja već na startu sezone, i te kako je zaslužan Mejson Grinvud. Englez se preporodio od kako je dres Mančester junajteda zamenio nebesko-plavim. Često je strelac ili asistent, verujem da bi svoj tim mogao da odvede do bodova i na terenu Oksera.
Dobru „priču“ ima i Lans, iako je renoviro tim. Na njegovu sreću, pogodio je sa pojačanjima. Pretnja vodećima ostaće i posle duela sa Lorijenom.
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali izgleda da bi reprezentacija Rusije mogla da se vrati na najveću scenu.
29. 10. 2025. u 20:05
BIVŠI IGRAČ JUVENTUSA STIGAO U SRBIJU! Deda mu bio Zvezdina zvezda i legenda jugoslovenskog fudbala, a on izabrao Švajcarsku
Fudbalski klub Železničar Pančevo nastavlja da jača svoje redove!
30. 10. 2025. u 10:37
Komentari (0)