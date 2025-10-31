Tip fudbal

DOMAĆIN JE VELIKI DUŽNIK DORTMUNDA: Biće golova na Augzburg areni!

В.М.

31. 10. 2025. u 07:52

AUGSBURG će na svom terenu ugostiti Borusiju Dortmund u 9. kolu Bundeslige, u petak od 20.30.

FOTO: Tanjug/AP

Domaćin ulazi u duel posle teškog poraza od Lajpciga na svom stadionu – čak 6:0. Posle prvih osam kola Augsburg je na 15. poziciji sa 7 bodova, uz učinak od dve pobede, jednog remija i pet poraza.

Ekipa Sandra Vagnera ima najslabiju odbranu u ligi, primili su već 20 golova. Forma je slaba i tim nema pobedu u poslednje četiri utakmice, iako je zanimljivo da je na svojom terenu izgubio samo jednom od Dortmunda u poslednjih pet duela.

Ipak, u poslednjih deset mečeva pred domaćom publikom trijumfovao je samo dva puta, mada je postigao pogodak u sedam od tih deset susreta.

S druge strane, Dortmund u ovaj susret ulazi u mnogo boljem raspoloženju. U prošlom kolu je slavio kod kuće protiv Kelna sa 1:0, a ukupno ima 17 bodova iz osam mečeva — pet pobeda, dva remija i jedan poraz.

Tim Nika Kovača je drugi najbolji u ligi po defanzivi, sa samo šest primljenih golova. U gostima je u odličnoj seriji: izgubio je samo dva od poslednjih deset mečeva i pogodio mrežu u svih deset.

Takođe, Dortmund je bez poraza u poslednje tri utakmice, a u Bundesligi je poražen samo jednom u prethodnih petnaest mečeva.

Fudbaleri Borusije imaće velii motiv za pobedu pošto je Augzburg prošle godine pobedio u oba duela. Bilo je 1:0 na Dortmundu i 2:1 u Dortmundu.

Očekujemo dinamičan meč sa dosta prilika, uz ofanzivan pristup obe strane. 

