KLJUČA POD VEZUVOM: Šampion traži povratak u formu, lider želi da zadrži prvo mesto

NAPOLI i Inter odigraće derbi 8. kola Serije A u subotu od 18.00 na stadionu Dijego Armando Maradona.

Foto: Profimedia

Napoli je u poslednjih pet mečeva zabeležio dve pobede i tri poraza, a najteži udarac stigao je u Ligi šampiona. Na gostovanju PSV-u u Ajndhovenu pretrpeli su težak poraz od 6:2. Odbrana je delovala potpuno dezorijentisano, a napad je tek u završnici uspeo ublažiti debakl. Taj rezultat ostavio je dubok trag u samopouzdanju ekipe.

Pre toga, ekipa Rudija Garsije poražena je i u Torinu (1:0). Napolitanci su imali veći posed i inicijativu, ali bez konkretnog efekta u završnici. Ipak, u prethodnim mečevima protiv Đenoe (2:1) i Sportinga (2:1) pokazali su da još uvek imaju kvalitet da preokrenu rezultat i kontrolišu utakmicu kada uhvate ritam.

Inter s druge strane deluje sigurno i zrelo. Nakon ubedljivog trijumfa nad Sen Žilom (4:0) u Ligi šampiona, ekipa Simonea Inzagija nastavlja u sličnom stilu i u domaćem prvenstvu. Pobeda u Rimu protiv Rome (1:0) donela je dodatno samopouzdanje i potvrdila stabilnost u defanzivi.

Milanski klub igra u dobroj ravnoteži između čvrstine i efikasnosti. Lautaro Martines drži konstantu u napadu, dok sredina terena deluje kompaktno i disciplinovano. Jedini kiks u poslednjem periodu bio je prijateljski meč sa Atletikom, gde su izgubili tek posle penala.

Napoli će, uz podršku publike, sigurno pokušati da se iskupi za fijasko u Holandiji. Očekivan je motivisan pristup i ofanzivna postavka od prvog minuta, ali će morati biti mnogo disciplinovaniji u odbrani ako žele ostati neporaženi.

Inter će verovatno strpljivo čekati svoju priliku iz polukontri i greške domaćina, kao što to često radi u velikim utakmicama. Ovo bi mogao biti meč sa malo prostora i dosta taktičkog nadmudrivanja.

S obzirom na kvalitet oba tima u napadu, ali i na trenutni pritisak koji oseća Napoli, realno je očekivati bar po gol sa obe strane.

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć