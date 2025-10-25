Tip fudbal

IVAN KECOJEVIĆ: Promaje u odbranama Kordobe i Kasteljona

Žarko Urošević

25. 10. 2025. u 10:24

* Bivši fudbaler Albasetea, tipuje susrete druge lige Španije

ИВАН КЕЦОЈЕВИЋ: Промаје у одбранама Кордобе и Кастељона

MOJ TIP

subota, 

Leonesa – Seuta 1X

ALBASETE – KORDOBA 3+

Eibar – Leganes p/kX

BURGOS – SOSIJEDAD B 1

Granada – Kadiz 0-2

Mirandes – Santander 3+

nedelja, 

Malaga – Andora 0-2

HIHON – SARAGOSA 1

ALMERIJA – KASETELjON 3+

Deportivo – Valjadolid 1X

Burgos je prava domaćinska ekipa, ali je u prošlom kolu uspeo da ostvari pobedu i van svog terena. Dobru atmosferu ne bi smeo da pokvari sa B timom Sosijedada kod kuće, predlažem jedinicu.

Hihon je sa novim trenerom vezao dve pobede, uveren sam da će seriju uspeha nastaviti protiv Saragose, koja je uzdrmana posle loših rezultata.

Po broju prilika, prethodni mečevi Almerije i Albasetea morali su da „uđu“ u tri plus, ali nisu zbog loše realizacije. Ovoga puta igraju protiv Kordobe, odnosno Kasteljona, kojima duva promaja u odbrani. Na obe te utakmice tipujem najmanje tri pogotka.

