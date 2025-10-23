Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Predlozi za igru "GG" - JUČE SMO I OVO PROŠLI

В.М.

23. 10. 2025. u 07:40 >> 08:14

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Предлози за игру ГГ - ЈУЧЕ СМО И ОВО ПРОШЛИ

FOTO: M. Vukadinović

Ako ste nas poslušali juče i uplatili naš predlog sa tri para za ovu igru, mogli ste lepo da zaradite. Dobitni tiket proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga naše redakcije:

Četvrtak

18.45 Braga - Crvena Zvezda GG (1,66)

18.45 Fenerbahče - Štutgart GG (1,55)
18.45 Salcburg - Ferencvaroš GG (1,60)

Ukupna kvota: 4,11

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZAPANJENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!

RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!