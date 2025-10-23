OBA TIMA DAJU GOL: Predlozi za igru "GG" - JUČE SMO I OVO PROŠLI
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Ako ste nas poslušali juče i uplatili naš predlog sa tri para za ovu igru, mogli ste lepo da zaradite. Dobitni tiket proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga naše redakcije:
Četvrtak
18.45 Braga - Crvena Zvezda GG (1,66)
18.45 Salcburg - Ferencvaroš GG (1,60)
Ukupna kvota: 4,11
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
23. 10. 2025. u 06:40
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ŠOK ZA ŠOKOM! Srbija ostaje bez selektora
KAO grom iz vedra neba!
23. 10. 2025. u 12:39
JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!
Najnovije vesti iz sveta sporta su šokantne.
23. 10. 2025. u 16:05
Komentari (0)