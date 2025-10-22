Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Predlozi za igru "GG"

В.М.

22. 10. 2025. u 08:55

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Hodgson

Sreda

18.45 Bilbao - Karabag GG (2,02)

18.45 Galatasaraj - Bode/Glimt GG (1,41)
21.00 Ajntraht - Liverpul GG (1,40)

Ukupna kvota: 3,98

