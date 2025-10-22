OBA TIMA DAJU GOL: Predlozi za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Sreda
18.45 Bilbao - Karabag GG (2,02)
21.00 Ajntraht - Liverpul GG (1,40)
Ukupna kvota: 3,98
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
