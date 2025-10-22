DOMINACIJA SE NASTAVLJA: Bajern juri 12. uzastopnu pobedu od početka sezone!
SILOVITI Bavarci će na "Alijanc areni" ugostiti Klub Briž u trećem kolu grupne faze Lige šampiona (21.00).
Bajern igra fenomenalno na startu sezone, melje sve pred sobom i upisao je impreisvinih 11 uzastopnih pobeda i njegov perfektan skor najbolje oslikava dominaciju koju prikazuje na terenu.
Najzaslužniji za to je Hari Kejn koji je na 11 utakmica u svim takmičenjima postigao čak 19 golova uz tri podelje asistencije, a pored toga vredi napomenuti i njegov radijus kretanja pošto često dolazi skroz nazad do zadnje linije kako bi pokretao napade Bajerna svojim maestralnim dugim loptama.
Ono što je posebno impresivno kod domaćina je da postiže ogroman broj golova, čak 40 od starta sezone, tako da se ne piše dobro belgijskom vicešampionu večeras na "Alijanc areni".
Što se tiče Briža, on je odlično otvorio Ligu šampiona ubedljivom pobedom nad Monakom (4:1), ali je nakon toga ispustio trijumf protiv Atalante kada je vodio veći deo meč da bi u samoj završnici dva puta kapitulirao (1:2).
Imaju kvalitet "plavo-crni" da igraju na ovom nivou i ne bi trebali da imaju problema sa plasmanom u nokaut fazu, ali na "Alijanc areni" su veliki autsajderi i teško da će uspeti da izvuku bar bod protiv razigranih Bavaraca.
NAŠ TIP: 1&|1+||1+ (kvota 1,45)
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
