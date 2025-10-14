SRBIJA TRAŽI OPRAVDANJE: Posle šoka i ostavke selektora, „orlovi“ moraju da pobede Andoru!

POSLE burnog vikenda i ostavke Dragana Stojkovića nakon poraza od Albanije (0:1), fudbalska reprezentacija Srbije gostuje Andori (20.45) u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Na „Estadi de la FAF-u“ u Enkamu, „orlovi“ će pokušati da prekinu seriju poraza i sačuvaju šanse za drugo mesto u Grupi K.

FOTO: Profimedia

Srbija u ovaj meč ulazi posle velikog razočaranja. Poraz od Albanije (0:1) u Leskovcu bio je poslednji u nizu razloga zbog kojih je selektor Stojković podneo ostavku i napustio svoju poziciju nakon četiri i po godine rada. Njegov odlazak označio je kraj jedne ere, a tim se sada suočava sa krizom forme i morala.

Posle četiri odigrane utakmice, Srbija ima sedam bodova i nalazi se na trećem mestu, iza Engleske i Albanije. Jasno je da šanse za prvo mesto ne postoje, ali pobeda u Andori bi značila da „orlovi“ ostaju u kakvoj takvoj igri za baraž.

Podsetimo, Srbija je u prvom međusobnom duelu ubedljivo slavila 3:0, uz het-trik Aleksandra Mitrovića, koji će i sada biti najveća uzdanica u napadu.

Situacija sa povredama, međutim, i dalje je ozbiljna. Van tima su Kosta Nedeljković, Nikola Milenković, Vanja Milinković-Savić i Saša Lukić, dok je jedini povratnik u konkurenciji iskusni Nemanja Gudelj.

Mitrović bi trebalo da zaigra od starta i upiše svoj 104. nastup za reprezentaciju, čime će postati treći najviše kapitulirani igrač u istoriji Srbije.

Andora je, s druge strane, konačno prekinula seriju poraza. Posle pet uzastopnih neuspeha, skromna selekcija je protiv Letonije odigrala 2:2 i upisala prvi bod u kvalifikacijama. Strelci su bili defanzivci Ijan Olivera i Moises San Nikolas, koji su doneli radost navijačima u Daugavi.

Ipak, Andora ostaje poslednja u grupi i realno nema šanse da izbegne tu poziciju.

Tim Kolda Alvareza će biti oslabljen, jer je vezista Žoel Giljen suspendovan zbog dva žuta kartona, ali se vraća iskusni Pau Babot. Moguće je da će selektor napraviti i neke izmene u zadnjoj liniji kako bi pokušao da zaustavi srpski napad.

Za Srbiju, ovaj meč nema alternativu – sve osim pobede značilo bi katastrofu i još veći pad samopouzdanja. Pobeda bi, međutim, donekle vratila mir u tim i omogućila da se novi selektor (čije će ime uskoro biti poznato) uhvati posla sa nešto većim optimizmom.

Na ovom meču ekipu će voditi Zoran Mirković, dok će sledeći selektor biti odabran pre naredne reprezentativne pauze.

Srbija je apsolutni favorit – sve osim ubedljivog trijumfa u Enkamu bilo bi ogromno iznenađenje. Ovo je idealna prilika da se tim vrati na pobednički kolosek i pokaže da još ima snage i nade za borbu za plasman u SAD, Kanadu i Meksiko 2026.

