JUČE SMO SE BRZO NAPLATILI! Evo današnjih predloga za goleadeu prvom poluvremenu.

11. 10. 2025. u 10:20

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЈУЧЕ СМО СЕ БРЗО НАПЛАТИЛИ! Ево данашњих предлога за голеадеу првом полувремену.

FOTO: Tanjug/AP

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih tipova:

Subota

13.45 Slovan Liberec (U19) - Karvina (U19) |2+ (1,95)

18.00 Norveška - Izrael |2+ (1,93)

Ukupna kvota: 3,76

