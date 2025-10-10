Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

10. 10. 2025. u 14:00

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

FOTO: AP/Tanjug

Petak

15.00 Togo - D.R. Kongo G 1-2 (1,57)

18.00 Hlučin - Karvina B GG&3+ (1,52)
19.00 Rusija - Iran |1+&2+ (1,65)
20.45 Nemačka - Luksemburg UG 3-6 (1,45)

Ukupna kvota: 5,71

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

