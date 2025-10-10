Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

10. 10. 2025. u 08:45

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

Foto: Profimedia

3+ TIKET ZA PETAK

15.00 Žilina B - Slovan Bratislava B UG 3+ (1,47)

18.00 Žlin B - SK Hranice UG 3+ (1,48)
18.00 Hlučin - Karvina V UG 3+ (1,47)
19.00 Valford - Ajntraht Trir UG 3+ (1,42)

 Ukupna kvota: 4,54

 

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

