JUČE SMO SE "BRZO" NAPLATILI: Evo današnjih predloga za goleade u prvom poluvremenu.

05. 10. 2025. u 10:00

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila nova dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЈУЧЕ СМО СЕ БРЗО НАПЛАТИЛИ: Ево данашњих предлога за голеаде у првом полувремену.

FOTO: Tanjug/AP

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga:

Nedelja

17.30 Brentford - Mančester siti |2+ (2,25)

19.00 Napredak - Crvena zvezda |2+ (2,15)

Ukupna kvota: 4,84

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

