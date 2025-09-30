3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA UTORAK
20.00 Viljem || - Helmond UG 3+ (1,65)
20.00 Linkoln siti - Mančester junajted U21 UG 3+ (1,47)
21.00 Marselj - Ajaks UG 3+ (1,58)
21.00 Galatasaraj - Liverpul UG 3+ (1,40)
Ukupna kvota: 5,37
