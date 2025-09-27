Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

27. 09. 2025. u 10:00

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за суботу нашег познатог типстера

FOTO: Predrag Mitić/Katarina Mihajlović

Subota

16.00 K. Palas – Liverpul GG (1,65)

16.00 Čelsi – Brajton 1 (1,80)

17.30 Heken – Norčeping 1 (1,68)

18.00 Juventus – Atalanta GG (1,82)

Ukupna kvota: 9,08

Tip fudbal

0 0

27. 09. 2025. u 07:20

SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na Metropolitano da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu

